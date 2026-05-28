Izveštaj internog revizora: nevalidni računi, neispravni ugovori, 80 odsto udruženja nije pravdalo pare po projektu

Prokuplje press pre 37 minuta  |  Biljana Roganović
Prema izveštaju Interne revizije o utrošku sredstava iz budžeta Grada Prokuplja nevladinih orgaizacija i udruženja, čak 80 odsto onih koji su dobili novac građana Prokuplja nije pravdalo pare po projektu koji je prošao.

Mnoga udruženja koja su dobila novac su dostavila nevalidne račune, neispravne ugovore o honorarima, račune sa prekoračenjem roka realizacije, ali su verovali ili ne, bukvalo ista udruženja bez obzira na manjkavosti opet dobila iste visoke sume za nove projekte u 2026. godini. https://prokupljepres.rs/opet-ista-udruzenja-dobila-pare-iz-gradske-kase/ U ovom izveštaju koji nam je dostavljen po Zahtevu za pristupom informacijama od javnog značaja, jer je reč o parama
„Idu izbori“: Više od pola novca na niškom konkursu dobili mediji bivših funkcionera SNS i članova njihovih porodica

ODRŽANA SEDNICA GRADSKOG VEĆA: Data saglasnost na predlog Odluke o Završnom računu grada za 2025. godinu

Grad Leskovac podržao 44 projekta iz oblasti socijalne zaštite sa 36,6 miliona dinara

Ko je uhapšen u velikoj akciji protiv korupcije na jugu Srbije? Građevinci, knjigovođe, advokat i radnik operatera [VIDEO]

Sutra sednica SO Paraćin: Pod lupom završni račun budžeta za prošlu godinu

Za privatne vrtiće isplaćeno iz budžeta skoro 13 miliona dinara

Grad Čačak i ove godine obezbeđuje 10.000 dinara za nabavku udžbenika za đake prvake

Ko krade vence sa spomenika palim herojima?! Sraman potez vandala u Laćarku: "Oskrnavili su uspomenu na poginule pilote!"

Izvesno gašenje fabrike Leoni u Kraljevu do Nove godine

Novi smećar za "Naš dom" stigao poklon Ministarstva zaštite životne sredine Loznici (foto)

Isti mediji opet dele novac

