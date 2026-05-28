Izveštaj internog revizora: nevalidni računi, neispravni ugovori, 80 odsto udruženja nije pravdalo pare po projektu

Prema izveštaju Interne revizije o utrošku sredstava iz budžeta Grada Prokuplja nevladinih orgaizacija i udruženja, čak 80 odsto onih koji su dobili novac građana Prokuplja nije pravdalo pare po projektu koji je prošao.

Mnoga udruženja koja su dobila novac su dostavila nevalidne račune, neispravne ugovore o honorarima, račune sa prekoračenjem roka realizacije, ali su verovali ili ne, bukvalo ista udruženja bez obzira na manjkavosti opet dobila iste visoke sume za nove projekte u 2026. godini. https://prokupljepres.rs/opet-ista-udruzenja-dobila-pare-iz-gradske-kase/ U ovom izveštaju koji nam je dostavljen po Zahtevu za pristupom informacijama od javnog značaja, jer je reč o parama