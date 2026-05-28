Američka vojska izvela nove napade na Iran, uzvraćeno napadom na bazu SAD u Kuvajtu

Američka vojska izvela je tokom noći nove napade na Iran ciljajući vojnu lokaciju u Bandar Abasu, strateškom lučkom gradu, što je, kako izgleda, podstaklo iranski uzvratni napad na američku bazu u Kuvajtu.

Američka Centralna komanda (Centkom) saopštila je da su njene snage takođe oborile četiri iranska drona koji su, kako je rečeno, predstavljali pretnju oko Ormuskog moreuza, prenosi BBC. Kopnena kontrolna stanica u iranskoj bazi Bandar Abas pogođena je u trenutku kada se spremalo lansiranje petog drona, saopštila je Centralna komanda. Iranski mediji javili su da su se eksplozije čule na istoku grada. Američka Centralna komanda navela je da su te akcije bile