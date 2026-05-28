Vozio u kontra smeru na auto-putu u okolini Aleksinca, dobio prijavu zbog nasilničke vožnje

Policija u Nišu zatekla je na auto-putu Niš-Begrad, u okolini Aleksinca, 32-godišnjeg vozača iz Pirota koji je vozio automobil "daevu" zaustavnom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera.

Protiv vozača je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. On je priveden sudiji za prekršaje koji mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 140.000 dinara, 15 kaznenih poena, kao i zabranu upravljanja vozilom "B" kategorije u trajanju od devet meseci, saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu. Iz Uprave apeluju na sve vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise i saobraćajnu signalizaciju i budu savesni i odgovorni jer tako čuvaju svoj i živote drugih