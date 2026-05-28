Bela kuća negira navode o sadržaju dogovora SAD i Irana; Rubio: Izvestan napredak u mirovnim pregovorima

Navode medija o sadržaju memoranduma o razumevanju SAD i Irana Bela kuća ocenila je kao "potpunu izmišljotinu". Donald Tramp zapretio je Omanu da će snostiti posledice ukoliko se samostalno bude dogovarao sa Iranom o kontroli Ormuskog moreuza.

Nakon izjave zamenika sekretara Vrhovnog saveta nacionalne bezbednosti Irana Alija Bagerija da Teheran sa Omanom pregovara o uspostavljanju novog režima prolaska kroz Ormuski moreuz, sinoć se oglasio i američki predsednik Donald Tramp. Tramp je zapretio Omanu da će ukoliko ne budu postupali "kao svi ostali", SAD "morati da ih dignu u vazduh". Bela kuća je demantovala navode medija o sadržaju navodnog nacrta memoranduma o razumevanju SAD i Irana i istakla da su ti