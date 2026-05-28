Evropa najavila mogućnost pregovora sa Rusijom; Peskov: EU glumi i podstiče Kijev da nastavi sukob

Rat u Ukrajini – 1.555. dan. Ministri spoljnih poslova Evropske unije razmotriće danas pristup eventualnim razgovorima sa Rusijom, budući da pregovori koje predvode SAD o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da EU "glumi" da želi da pregovara i podstiče Kijev da nastavi sukob.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poslao je hitno pismo američkom predsedniku Donaldu Trampu u kojem je zatražio pomoć od njega i od Kongresa SAD zbog nedostatka opreme potrebne za protivvazdušnu odbranu u Ukrajini. S obzirom na to da pregovori koje predvode SAD o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate i rat traje već petu godinu, evropski zvaničnici ukazuju da bi Evropska unija trebalo da bude spremna za razgovore sa Moskvom i to će