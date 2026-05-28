Rusija upozorila OEBS: Moskva i Zapad na ivici vojnog sukoba; Zelenski poslao hitno pismo Trampu

Rat u Ukrajini – 1.555. dan. Ministri spoljnih poslova Evropske unije razmotriće danas pristup eventualnim razgovorima sa Rusijom, budući da pregovori koje predvode SAD o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da EU "glumi" da želi da pregovara i podstiče Kijev da nastavi sukob.

Švedska šalje "gripene" Ukrajini - Kijev dobija moćne borbene avione Švedska se priprema da donira i proda Ukrajini borbene avione JAS 39 "gripen" različitih modifikacija, preneli su švedski mediji. Prema pisanju lista „Aftonbladet“, švedski premijer Ulf Kristerson trebalo bi danas da objavi odluku o predaji aviona JAS 39 "gripen" u verziji C/D. Istovremeno se očekuje da počnu i pregovori o mogućoj prodaji modernijih aviona JAS 39 "gripen E", koji bi bili