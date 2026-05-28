SAD: Oboreni iranski dronovi koji su bili pretnja oko Ormuza; IRGC: Gađana američka baza

Navode medija o sadržaju memoranduma o razumevanju SAD i Irana Bela kuća ocenila je kao "potpunu izmišljotinu". Donald Tramp zapretio je Omanu da će snostiti posledice ukoliko se samostalno bude dogovarao sa Iranom o kontroli Ormuskog moreuza.

Azizi: Iran neće odustati od svojih crvenih linija Islamska Republika neće odustati od svojih crvenih linija, kao što su pravo na obogaćivanje, obogaćeni uranijum, upravljanje Ormuskim moreuzom i ukidanje sankcija, istakao je šef iranskog parlamentarnog Odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Ibrahim Azizi. "Jasno je da Tramp jednog dana koristi pretnje da bi se spasao iz ove strateške pat-pozicije, a sledećeg moli za sporazum", napisao je Azizi na svom