Ugašen požar u podzemnoj garaži na Zvezdari koji je zahvatio nekoliko automobila

Požar koji je izbio jutros u podzemnoj garaži na Zvezdari je ugašen. U požaru nije bilo povređenih.

Vatrogasna služba dobila je poziv oko 5.30 da je vatra zahvatila više automobila u podzemnoj garaži na Zvezdazi, u Gajevoj ulici broj 11. Na teren su izašla 22 vatrogasca kao i ekipa Zavoda za urgentnu medicinu. Vatrogasci su u podzemnu garažu morali da ulaze sa posebnom opremom a u gašenju požara dim je pravio problem. U toku je uviđaj.