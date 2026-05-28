Vučić u Šangaju: Zadovoljan sam posetom Kini, postignuti važni dogovori za dobrobit oba naroda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, poslednjeg dana boravka u Kini, posetio je Muzej posvećen Prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju, sastao se sa visokim zvaničnicima Komunističke partije. Predsednik je razgovarao sa predstavnicima nekih od najvažnijih kineskih i vodećih globalnih kompanija i naveo da će Srbija nastaviti da ulaže u modernizaciju, nove tehnologije i znanje.

Izveštaj Lazara Janovića Vučić: Ponosan na sve što smo postigli u Kini, za pet dana sastanci sa 29 kompanija Završavajući višednevnu zvaničnu posetu Kini, predsednik Vučić izjavio je da je ponosan na sve što je Srbija postigla u prethodnih pet dana i naveo da je imao razgovore sa predstavnicima 29 kineskih kompanija tokom najduže bilateralne posete koju je imao do sada. Vučić je rekao da je urađeno mnogo dobrih stvari za Srbiju i da je interesovanje kineskih