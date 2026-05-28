Zelenski: Diplomatija ne zaustavlja Rusiju, potrebna pomoć SAD; Zaharova: Sve češći napadi dronovima iz EU

Rat u Ukrajini – 1.555. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusiju zasad diplomatija ne zaustavlja, potvrdivši da je predsedniku SAD Donaldu Trampu tražio pomoć sa PVO. Sa druge strane, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da se poveća broj napada dronovima na Rusiju iz pravca zemalja EU.

Finska pozvala ruskog ambasadora na razgovor zbog pretnji Finsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će pozvati ruskog ambasadora Pavela Kuznjecova na razgovor zbog "nezakonitih pretnji", dodajući da Rusija ne može da "diktira prisustvo Evrope u Ukrajini". "Oštro osuđujemo nezakonite pretnje i brutalne napade Rusije na civile u Ukrajini i njenu kampanju zastrašivanja kojom poziva osoblje ambasada evropskih zemalja da napusti Kijev. Rusija neće diktirati