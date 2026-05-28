BLISKOISTOČNI SUKOB Aksios: SAD i Iran postili dogovor o primirju, čeka se Trampovo odobrenje

VAŠINGTON, TEHERAN - Pregovarači Sjedinjenih Američkih Država i Irana postigli su dogovor o 60-dnevnom memorandumu o razumevanju kojim bi bilo produženo primirje i pokrenuti pregovori o iranskom nuklearnom programu, ali američki predsednik Donald Tramp još nije dao konačno odobrenje za sporazum, javlja danas Aksios, pozivajući se na američke zvaničnike.

Prema navodima izvora, memorandum predviđa da plovidba kroz Ormuski moreuz bude "neograničena", što podrazumeva zabranu naplate taksi i ometanja brodova, kao i obavezu Irana da u roku od 30 dana ukloni sve mine iz moreuza. Američka pomorska blokada takođe bi bila ukinuta, ali postepeno i proporcionalno obnavljanju komercijalne plovidbe. Memorandum uključuje i obavezu Irana da neće razvijati nuklearno oružje, dok bi tokom 60-dnevnog perioda pregovora prioritetna