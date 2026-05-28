Rukometna liga naložila odigravanje novog meča između Vojvodine i Partizana!

RTV pre 35 minuta  |  RTV, Tanjug
BEOGRAD - Rukometaši Partizana nisu šampioni Srbije i moraće da odigraju novu utakmicu protiv Vojvodine, saopštio je danas direktor ARKUS lige Vladimir Knežić.

"Druga utakmica finala plej-ofa: Vojvodina - Partizan neće se registrovati, usled trajnog prekida, za koji nije kriva ni jedna ekipa, već će se igrati nova utakmica", stoji u odluci direktora. Određen je i datum nove utakmice, a to je ponedeljak 1. jun sa početkom u 19 časova, u Sportskom centru "Slana bara" u Novom Sadu. "Utakmica će se igrati bez prisustva publike. Utakmici mogu prisustvovati po 20 članova oba kluba, predstavnici lige i predstavnici saveza",
