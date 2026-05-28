Vučić se sastao u Šangaju sa predstavncima kompanija NORINCO i CETC

ŠANGAJ - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Šangaju, nastavljajući posetu Kini, sa predstavnicima kompanije China North Industries Corporation ( NORINCO).

Sastanku prisustvuju i ministar finansija Siniša Mali i ministar odbrane Bratislav Gašić. Ova kineska korporacija severnih industrija je glavni proizvođač opreme za kinesku vojsku, kao i glavni dobavljač opreme kineskoj mornarici i vazduhoplovstvu. Vučić se ranije danas u Šangaju sastao i sa predstavnicima kompanije AVIC i ALIT. AVIC je jedno od najvećih kineskih državnih odbrambenih preduzeća, a ALIT vodeće državno preduzeće za uvoz i izvoz sistema naoružanja