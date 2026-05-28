Zelenski podneo nacrt zakona za zajam od EU od 90 milijardi evra

KIJEV - Na osnovu nacrta zakona o ratifikaciji sporazuma o zajmu sa Evropskom unijom, koji je podneo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ta zemlja će zatražiti zajam od EU u iznosu od 90 milijardi evra.

Prema saopštenju na internet stranici ukrajinskog parlamenta, nacrt zakona utvrđuje okvir za Ukrajinu da iz EU privuče ukupna sredstva od 90 milijardi evra, prenosi Rojters. EU je krajem aprila, nakon višemesečnog zastoja, odobrila kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu nakon što je Mađarska ukinula veto, koji je namenjen za finansijsku i odbrambenu pomoć za 2026. i 2027. godinu. Evropski savet je finalizovao sporazum u aprilu 2026. godine, tako što je 30