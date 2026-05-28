Amerika opet napala Iran, Iranci uzvratili napadom na američku bazu

WASHINGTON - Američka vojska izvela je nove napade na Iran, ciljajući lokacije za koje američki dužnosnici vjeruju da predstavljaju prijetnju američkim snagama i komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu, potvrdio je za Reuters neimenovani američki dužnosnik.

Dužnosnik je dodao kako je američka vojska također presrela i srušila više iranskih dronova koji su predstavljali sličnu prijetnju. Ubrzo je uslijedio i odgovor Teherana. Iranske oružane snage objavile su da su, kao odgovor na američki napad u blizini zračne luke Bandar Abas, gađale američku zračnu bazu. Strane agencije izvještavaju da je napadnuta američka baza u Kuvajtu. Tri tankera prošla kroz Hormuški tjesnac, promet i dalje ograničen Tri velika tankera prošla