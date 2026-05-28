Krunić i Danilina u drugom kolu Rolan Garosa

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su danas u drugo kolo Rolan Garosa u dublu, pošto su pobedile Čehinje Džesiku Malečkovu i Mirijam Škoh sa 6:4, 6:1 Meč je trajao sat i 25 minuta.

Krunić i Danilina su prve stigle do brejka u prvom setu i povele sa 4:2, potom su propustile šest set lopti, pre nego što su Čehinje uspele da iskoriste svoju prvu brejk loptu i smanje na 5:4. Ipak, srpsko-kazahstanski dubl je u desetom gemu napravio još jedan brej i dobio prvi set sa 6:4. Krunić i Danilina su dobro odigrale i drugi set, napravile su dva brejka, pre nego što su u sedmom gemu iskoristile drugu meč loptu. Srpska i kazahstanska teniserka će u drugom