UŽIVO: Serundolo uveo Sinera u peti set

Petog dana Rolan Garosa na teren će prvi put izaći Aleksandra Krunić, koja u paru sa Anom Danilinom počinje takmičenje u dublu.

Program počinje u 11 časova i sve informacije iz Pariza možete pratiti u našem live blogu. Ostao je još samo Novak Đoković kao srpska nada u singlu da se može do nekog jačeg rezultata. Ali i pre ovog turnira znalo se da se, ako se govori o prodoru u drugu nedelju i daleko na turniru, pored njega najviše računa na Aleksandru Krunić. Srpska 33-godišnja teniserka u poslednjih godinu dana u paru sa Kazahstankom Anom Daninilinom postala je ozbiljan kandidat za najveće