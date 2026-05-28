Vojvodina se oglasila o stanju igrača povređenog topovskim udarom

Druga utakmica finala rukometnog šampionata Srbije trajala je samo 15 minuta.

Vojvodina je vodila protiv Partizana 6:5 kada je došlo do prekida. Skoro 90 minuta je potrajao prekid, Partizan i sudije su se vratili na teren, Vojvodina nije i Partizan je proglašen pobednikom utakmice i šampionom Srbije. Čekaju se odluke čelnika Arkus lige. Partizan i Vojvodina oglasili su se soopštenjima nakon što su utakmicu praktično prekinuli navijači Partizana koje nije imao ko da izbaci iz dvorane. Dan kasnije, Vojvodina se oglasila i o stanju Frana Milete