"Hevi metal" Dubaija u gradu pesme o bluzu, Budućnost ponižena u Zenici!

Košarkaši Dubaija na silovit način su izborili plasman u finale AdmiralBet ABA lige pošto su u odučujućoj trećoj utakmici polufinala slavili u Zenici protiv podgoričke Budućnosti rezultatom 103:77.

Izabranici Aleksandra Sekulića su od početka do kraja kontrolisali meč i sasvim zasluženo izborili finalne duele protiv branioca titule Partizana, kojeg imaju priliku da narednog meseca svrgnu sa trona. Početno ispitivanje snaga trajalo je svega nekoliko minuta, a prvu ozbiljniju seriju domaćina pokrenuo je Džastin Enderson. Usledio je odgovor gostiju iz Podgorice, koji su poenima Đorđija Jovanovića i Džerija Bucijela stigli do minus četiri, a nakon što je delovalo