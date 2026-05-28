Novak ima tajni plan za supertalentovanog Brazilca: ''Ne bih sad da pričam javno...''

Izgledalo je juče da ćemo na Rolan Garosu videti novi susret Novaka Đokovića i Dina Prižmića, što bi bila prilika za Novaka da se mladom Hrvatu revanšira za nedavni poraz u Rimu, ali Prižmić je prokockao vođstvo od 2:0 u setovima protiv 19-godišnjueg Brazilca Žoaa Fonseke i na kraju je poražen sa 3:2.

Prema tome, Novak će u trećem kolu Rolan Garosa igrati protiv Fonseke, sa kojim se do sada nije sastajao. Radi se o veoma talentovanom igraču, kome mnogi predviđaju blistavu budućnost, ali se nadamo da će ovoga puta Đokovićev kvalitet i ogromno iskustvo doći do izražaja. Posle trijumfa nad francuskim teniserom Roajeom, Đoković je u razgovoru sa srpskim novinarima prokomentarisao narednog rivala i tom prilikom otkrio da ima i tajni plan za trijumf nad mladim