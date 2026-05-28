RK Partizan: Hoćemo da se odigra druga utakmica i šampion odluči na terenu

Rukometni klub Partizan pozvao je rukovodstvo ARKUS lige i Rukometnog saveza Srbije da se druga utakmica finalne serije plej-ofa odigra i šampion države odluči na terenu.

Utakmica između rukometaša Vojvodine i Partizana prekinuta je u sredu nakon što su navijači beogradskog kluba bacili topovske udare na teren, a posle višesatne pauze igrači i stručni štab Vojvodine odbili su nastavak meča. Klub iz Novog Sada je u trenutku prekida vodio 6:5. Kako se navodi na sajtu Partizana, beogradski klub je uputio zvaničan dopis i molbu i predložio da se borba za titulu nastavi tamo gde je i stala. Ističe se da je prvi meč u organizaciji