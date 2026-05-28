Siner eliminisan sa Rolan Garosa! Nisu mu pomogle ni čudne pauze…

Italijanski teniser Janik Siner eliminisan je sa Rolan Garosa posle poraza u drugom kolu od Huana Manuela Serundola rezultatom 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1. Imao je dobijen meč, a onda je potpuno pao fizički i posle toga nije bilo povratka. Verovatno su u pitanju grčevi, možda i neka povreda.

Meč je trajao tri i po sata. Ovo je svakako dobra vest i za Novaka Đokovića iz ugla manje konkurencije. Nešto se čudno dešava sa Janikom Sinerom. Vodio je sa 2:0 u setovima i 5:1 u trećem setu, a onda je potpuno izgubio snagu. Čak je tražio medicinsku pomoć usred gema, na tri brejk lopte Huana Manuela Serundola. Trajala je pauza, a posle povratka Siner je izgubio svoj servis. Počeo je da udara vrlo čudne udarce, praktično da stoji na terenu. Serundolo je došao