Kijevski režim ne želi mir, jer će morati da odgovara za posledice svoje antiruske avanture, uključujući i demografsku krizu u Ukrajini, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu.

Ukrajina je pretvorena u bojno polje gde 56 stranih zemalja koordinirano deluje protiv Rusije, ocenio je Šojgu. Šojgu je na otvaranju međunarodnog sastanka visokih predstavnika zaduženih za pitanja bezbednosti rekao da je rusko-američka mirovna inicijativa u Ukrajini zaustavljena prvenstveno zbog potpunog nedostatka političke volje za mir kod kijevskog režima i njegove stalne želje za eskalacijom. On je napomenuo da neki ovo pripisuju uticaju britanske i „ratne