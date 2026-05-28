Vučić sumirao posetu Kini: Postignuti važni dogovori za dobrobit oba naroda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučič izjavio je danas u Šangaju da je veoma zadovoljan rezultatima dosadašnje posete Kini i naveo da je postignuto mnogo važnih sporazuma i dogovora za dobrobit i srpskog i kineskog naroda.

''Veoma sam zadovoljan i srećan, pre svega zbog mojih sastanaka i Ordena prijateljstva koji sam dobio od predsednika Sija, ali postigli smo i mnogo važnih sporazuma i dogovora za dobrobit i kineskog i srpskog naroda'', rekao je Vučić u Šangaju gde je, petog dana zvanične posete Kini, obišao Muzej posvećen Prvom nacionalnom kongresu Komunističke partije Kine. Naveo je da je do sada imao više od 12 sastanaka sa različitim kompanijama i da će imati još pet