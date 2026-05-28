[ANALIZA] Od šabačkih humanoidnih robota do letećih dvoseda na baterije: Kako Kina preko Srbije može trasirati sledeću revoluciju u civilnoj komercijalnoj avijaciji
Tango Six pre 1 sat | Petar Vojinovic
Kako je juče iz Kine najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, posetioci EXPO 2027 događaja imaće priliku da pored jedne Midnajt eVTOL letelice američke kompanije Arčer vide i prikaze u vazduhu dve letelice kineskih proizvođača: eHang i Aridž („Aridge“).
Kako je Tango Six preneo u januaru, Srbija je prvi zvaničan sporazum o saradnji za prikaz eVTOL letelica na EXPO-u potpisala sa američkom kompanijom, nakon što je inicijalno, pre dve godine, kako smo tada izveštavali, imala preliminarne razgovore sa šest kompanija. Interesantno je da se u jedinom zvaničnom saopštenju partnerstva sa Arčerom, koji je objavila američka kompanija, upotrebljavaju termini „preferred partner“ i još ilustrativnije „official air taxi