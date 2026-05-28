Automobil naleteo na pešaka u selu Zlopek, čovek poginuo na mestu

U saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 11 časova dogodila u selu Zlopek kod Peći, poginuo je pešak, saopštila je tzv.

Kosovska policija. Prema informacijama, do nesreće je došlo kada je automobil, koji se kretao iz naselja Kosurić ka Peći, po dolasku u selo Zlopek, usled neprilagođene brzine uslovima puta, prednjim delom udario pešaka koji je prelazio kolovoz. Od zadobijenih povreda pešak je preminuo na licu mesta, a smrt je konstatovao dežurni lekar. "Na lice mesta izašle su nadležne jedinice Regionalne jedinice drumskog saobraćaja, koje sprovode istragu kako bi se utvrdile