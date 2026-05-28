Tramp podelio nacrt mirovnog sporazuma sa Iranom Izraelu i drugim saveznicima

Predsednik SAD Donald Tramp prosledio je nacrt mirovnog sporazuma za rat s Iranom saveznicima, uključujući Izrael, dok obe strane pokušavaju da spreče da nova kršenja primirja eskaliraju i unište bilo kakav dogovor.

U pokušaju da ubrza pregovore, pakistanski ministar spoljnih poslova Mohamed Išak Dar otputovaće u petak u Vašington kako bi se sastao s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, piše The Guardian. Teheran je u četvrtak gađao američku vazduhoplovnu bazu u Kuvajtu nakon što je Vašington izveo napad na ono što je opisao kao iransku operaciju dronovima u blizini Ormuskog moreuza, što pokazuje koliko je situacija krhka dok obe pregovaračke strane odbijaju da