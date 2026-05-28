Bruka i sramota! Hitno se oglasili iz Vojvodine nakon skandalozne titule Partizana

PARTIZAN je šampion Srbije u rukometu, ali...

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages Drugi meč finala Rukometne lige Srbije između Partizana i Vojvodine je prekinut posle 15 minuta igre i nije nastavljen. Naime, Novosađana se nisu vratili na teren, a igrači crno-belih jesu i tako su postali novi-stari šampioni države. Nakon tih nemilih scena, klub iz Novog Sada se oglasio saopštenjem. - Samo još ovo se nije desilo u srpskom rukometu! Navijači Partizana dva puta prekinuli utakmicu. Topovski udar povredio igrača