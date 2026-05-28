Kremlj poručuje: Moskva spremna za mirno rešenje, EU bez predloga za dijalog

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija daje prednost mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini, dodajući da "ne shvataju svi ozbiljno" upozorenja Moskve o mogućim udarima na centre odlučivanja u Kijevu, dok je istovremeno ocenio da Evropska unija nema inicijativu za pregovore sa Rusijom.

Govoreći o mogućnosti rešavanja sukoba, Peskov je naglasio da Rusija preferira političko i diplomatsko rešenje, navodi RIA Novosti. - Za nas je prioritetan mirovni proces i mirna sredstva za ostvarivanje naših ciljeva - rekao je portparol Kremlja. Peskov je izjavio i da Kremlj očekuje dolazak specijalnih izaslanika predsednika Sjedinjenih Američkih Država Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera čim budu spremni za posetu