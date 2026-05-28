Napadnuta nuklearna elektrana Bušer: Gori Iran, umesto mira nastupa armagedon

IRAN je lansirao raketni napad kako bi presreo dron u blizini nukelarne elektrane Bušer na jugu zemlje, prenela je agencija Tasnim pozivajući se na vojni izvor.

Izvor je naveo da je reč o "neprijateljskoj letelici" koja je uništena u napadu, a da Iran ostaje u "normalnom stanju". U Bušeru se nalazi jedina iranska nuklearna elektrana. Prethodno su iranski mediji preneli da je iranska vojska ispalila rakete, ali nije bilo precizirano na koje mete, osim da su ispaljene negde iznad voda Persijskog zaliva. (Tanjug)