Objavljen snimak: Ovo je brutalani odgovor na američki napad (video)

IRAN je objavio snimak svog vojnog odgovora na jutrošnju američku agresiju koja se dogodila u blizini aerodroma Bandar Abas.

Foto: Printskrin Iks/IranPress News Agency Nakon napada američke vojske na tačku na obodu aerodroma Bandar Abas vazdušnim projektilima, IRGC je izveo nove napade usmerene na američku vazduhoplovnu bazu sa koje je napad potekao u ranim jutarnjim satima četvrtka. - Ovaj odgovor je ozbiljno upozorenje neprijatelju da treba da zna da čin agresije neće ostati bez odgovora - naglasila je IRGC. Elitne vojne snage upozorile su na "odlučniji" odgovor ako neprijatelj ponovi