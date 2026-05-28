"Oni moraju da budu u Evropskoj uniji" - Kalašova hoće po svaku cenu Ukrajinu u EU, a ne pominje Zapadni Balkan

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas izjavila je danas, uoči neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova u Limasolu, na Kipru, da će tokom sastanka tema razgovora biti situacija na Bliskom istoku i u Ormuskom moreuzu, sukob u Ukrajini, kao i "osnovni interesi" EU povodom odnosa sa Rusijom.

Foto: Danylo Antoniuk/Sipa Press/Profimedia Kalas je na konferenciji za novinare rekla da je EU očekivala potpise na mirovnom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ali da se to još nije dogodilo, navodi se na internet stranici diplomatske službe EU. - Očekivali smo potpise na sporazumu. Za sada to nemamo, ali trenutno se Ormuski moreuz nalazi u čudnom stanju između rata i mira. Zaista je u interesu svih da se poštuje sloboda plovidbe u Ormuskom