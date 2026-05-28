POMOĆNIK ruskog predsednika Jurij Ušakov rekao je da sumnja da će SAD momentalno pojuriti kako bi odgovorile na zahtev Vladimira Zelenskog o novim isporukama oružja.

Foto: Belga/Sipa USA/SPENCER PLATT/Getty images/Profimedia, Depositphotos/kittyfly/eabff -Mislim da je Amerikancima oružje potrebno i na drugim mestima. Ne verujem da će Amerikanci odmah pojuriti da ispune molbe ili zahteve Ukrajine, rekao je on za ruske medije. Kako je dodao, uveren je da ovo nije jedino pismo koje je Zelenski poslao u SAD. Ušakov je rekao i da Rusija pregovara sa SAD, alida Vašington, takođe, održava odnose s Kijevom. -Vodimo mirovne pregovore sa