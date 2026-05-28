Radar: Kako se Veselin Milić branio u tužilaštvu

Šta su pred tužilaštvom govorili bivši šef beogradske policije i pripadnici njegovog obezbeđenja, šta vlasnik restorana i konobar o noći kada je, kako se sumnja, Saša Vuković Boske ubio Aleksandra Nešovića Baju Vranje - Slučaj Senjak postao je paradigma države u kojoj živimo.

Umesto profesionalne istrage predsednik države, koji se nije osvrtao na sopstvenu političku odgovornost, iznosi brojne detalje, ocenjuje dokaze, opisuje osumnjičene", piše Radar u novom broju. Direktor policije Dragan Vasiljević ne osvrće se na to, kao ni na sopstvenu profesionalnu odgovornost, jer je uhapšen i osumnjičen njegov podređeni šef beogradske policije Veselin Milić, nekadašnji savetnik predsednika Vučića. Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu sa