EU kaznila Temu sa 200 miliona evra zbog opasnih dečjih igračaka i neispravnih punjača

Visok procenat punjača kupljenih na Temuu nije prošao osnovne testove električne bezbednosti, dok veliki broj igračaka za bebe predstavlja bezbednosni rizik, saopštila je Evropska komisija

Evropska unija (EU) kaznila je sa 200 miliona evra kinesku kompaniju Temu zbog prodaje opasnih dečjih igračaka i neispravnih punjača na svojoj platformi, prenosi BBC. Evropska komisija je saopštila da kompanija nije pažljivo identifikovala, analizirala i procenila sistemske rizike proizvoda i štetu koju bi mogli da prouzrokuju potrošačima. Temu je od oktobra 2024. godine bio pod istragom da li ispunjava svoje obaveze prema zakonima EU, a posle odluke o kazni