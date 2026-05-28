Sveti pojas Presvete Bogorodice među Srbima: Čudo u Hramu „Svetog Save”

Vernici čekaju i po devet sati da celivaju čudesni pojas Presvete Bogorodice koji je izložen u Hramu Svetog Save. Pogotovu za žene ovo je jedinstvena prilika da se poklone pred jednom od najpoštovanijih relikvija u pravoslavnom svetu. Hodočašće se događa u veoma složenim političkim okolnostima, ne samo u državi, već i unutar SPC-a

„Došli smo iz Smedereva, nije nam teško da čekamo, ovo je prilika jednom u životu”, odgovora starija žena, dok stoji u redu kako bi celivala Pojas Presvete Bogorodice. Temperatura je preko 30 stepeni, redovi ispred Hrama Svetog Save su nepregledni. U javnosti se govori o brojkama od 100.000 vernika koji su do sada celivali ovu relikviju, o devet sati čekanja, o tolikim gužvama i u susednim ulicama da u jednom trenutku saobraćaj nije mogao da se odvija normalno.