Celo selo danas bez vode: „Vodovod“ najavio radove na izvorištu

JKP „Vodovod i kanalizacija“ iz Zrenjanina je najavilo da će danas, 28. maja, obavljati radove na zameni postojeće vodovodne mreže novom na izvorištu u Botošu.

Zbog izvođenja radova, u periodu od 10 do 15 časova doći će do prekida vodosnabdevanja u celom selu. „Ukoliko postoji potreba za dužim trajanjem radova, biće produžen i prekid vodosnabdevanja do njihovog završetka. Ako se radovi završe pre navedenog vremena, voda će ranije biti puštena u mrežu“, kažu u pomenutom preduzeću. Dodaju da će ubrzo po završetku radova i puštanja vode u mrežu doći do normalizacije vodosnabdevanja u celom Botošu. Radovi, inače, obuhvataju