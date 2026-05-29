Šok za astronaute Artemisa: Bezosova raketa eksplodirala posle NASA pohvala FOTO/VIDEO

Raketa "Nju Glen" američke kompanije "Blue Origin", u vlasništvu osnivača Amazona Džefa Bezosa, eksplodirala je danas tokom testiranja na lansirnoj rampi svemirske baze u Kejp Kanaveralu u američkoj saveznoj državi Floridi.

U incidentu nije bilo povređenih, saopštila je kompanija. Eksplozija se dogodila tokom takozvanog "hot-fire" testa, koji se izvodi na zemlji uz aktiviranje motora rakete dok je letelica pričvršćena za lansirnu rampu. Džef Bezos naveo je na društvenoj mreži X da su svi zaposleni bezbedni i da je prerano govoriti o uzroku nesreće. "Svi zaposleni su na broju i bezbedni. Prerano je da bi se znao osnovni uzrok, ali već radimo na tome da ga utvrdimo. Veoma težak dan, ali