Ruski dron udario u stambenu zgradu u Rumuniji: ‘NATO će štititi saveznike’

BBC News pre 54 minuta | Mirčea Barbu, Bukurešt

Inquam Photos/George Calin via REUTERS Mesto na zgradi u rumunskom gradu u koji se zakucao borbeni dron

Ruski dron je pogodio stambenu zgradu u Rumuniji, izazvao požar i ranio dvoje ljudi, kažu zvaničnici, što je izazvalo snažnu reakciju čelnika NATO-a i Evropske unije (EU).

Incident se dogodio u istočnom gradu Galaciju blizu istočne granice Rumunije sa Ukrajinom i Moldavijom.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da je ruska „agresija prešla još jednu granicu“, dok je NATO osudio „nesmotrenost“ Moskve.

Ruski dronovi su nekoliko puta prelazili rumunsku granicu tokom četvorogodišnjeg rata sa Ukrajinom, ali je ovo prvi put da su povređeni stanovnici te zemlje, članice NATO-a i EU.

Rusija se još nije oglasila povodom incidenta.

Ceo eksplozivni teret drona detonirao je i izazvao požar na 10. spratu stambene zgrade, saopštila je rumunska Služba za vanredne situacije.

Dvoje ljudi je zadobilo ogrebotine, a oko 70 ljudi je evakuisano dok su vatrogasci gasili požar u stambenoj zgradi.

Predsednik Nikušor Dan sazvao je hitan sastanak Vrhovnog saveta odbrane Rumunije, opisujući napad dronom kao „najozbiljniji incident od početka ruske agresije na Ukrajinu“.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute osudio je „nesmotreno ponašanje Rusije“ kao „opasnost za sve nas“.

Uverio sam rumunskog predsednika da je NATO „spreman da brani svaki centimetar savezničke teritorije“, napisao je Rute na društvenoj mreži Iksu.

Dodao je da će NATO jačati sopstvenu odbranu i da će nastaviti da podržava Ukrajinu protiv ruske agresije.

DSU via Reuters Oko 70 ljudi je evakuisano dok je požar gašen

Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo je da su podignuta dva borbena aviona F-16 pošto su otkriveni dronovi.

Od trenutka kada je dron otkriven, do udara, vojska je imala samo četiri minuta da reaguje, rekao je rumunski brigadni general George Maksim.

Dodao je da su rumunske snage pod značajnim ograničenjima, jer nisu mogle da ispaljuju municiju na borbenu letelicu koja je povredila ukrajinski vazdušni prostor.

„Ukrajina je u ratu, a Rumunija je u miru. Ne možemo da lansiramo projektil u ukrajinski vazdušni prostor“, rekao je.

Rumunska vojska je pokušala da uveri javnost da to nije bio napad na zemlju, već „sukob na našoj granici, sa posledicama po lokalno stanovništvo“.

Ministarstvo spoljnih poslova u Bukureštu pozvalo je ruskog ambasadora kao odgovor na napad dronom, a Francuska je saopštila da će slediti taj primer.

„Ovaj incident je ozbiljna i neodgovorna ruska eskalacija“, saopštilo je rumunsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Vlasti u Bukureštu obavestile su generalnog sekretara NATO-a i „zatražile mere za ubrzanje prenosa kapaciteta protiv dronova u Rumuniju“.

„Jedan od ovih dronova ušao je u rumunski vazdušni prostor, praćen je radarom sve do južnog dela grada Galacija i srušio se na krov stambene zgrade, pri čemu je udar izazvao požar“, navodi se.

Galaci je luka na Dunavu, a ova reka je prirodna granica sa Ukrajinom.

Ukrajinske luke su česte mete ruskih vazdušnih napada.

U incidentu u aprilu, još jedan ruski dron je izazvao materijalnu štetu u Galaciju, ali nije bilo povređenih.

Od početka rata u Ukrajini u februaru 2022, fragmenti dronova pronađeni su na rumunskoj teritoriji u 47 navrata, od kojih 12 samo ove godine, saopštilo je rumunsko Ministarstvo odbrane.

(BBC News, 05.29.2026)