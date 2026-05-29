Brus Springstin: Ovu američku tragediju može zaustaviti samo američki narod

Brus Springstin, Fu Fajtersi, Dejv Metjuz, Britani Hauard i Džoan Bejz biće glavni izvođači na protestnom festivalu zvezda u oblasti Vašingtona mesec dana pre novembarskih poslaničkih izbora uz SAD.

Springstin i gitarista grupe Rejdž Ejstejnst d Mašin, Tom Morelo, najavili su festival nastupajući zajedno u Nacionals parku u Vašingtonu, dok Springstin završava svoju američku turneju "Zemlja nade i snova".

Na koncertu u sredu, Springstin je odsvirao mnoge od svojih najviše politički nastrojenijih pesama, uključujući "Američka koža (41 hitac)" (American Skin - 41 Shots) o smrtonosnoj policijskoj pucnjavi i "Ulice Mineapolisa" (Streets of Minneapolis), kao odgovor na ubistva Rene Gud i Aleksa Pretija od strane federalnih imigracionih agenata.

"Gestapovska taktika ovog predsednika i ove administracije neće se ovde održati", rekao je Springstin.

"Ovu američku tragediju može zaustaviti samo američki narod: Vi! Niko ne dolazi da nas spase. Moramo to sami da uradimo“, rekao je.

"Zato nam se pridružite i hajde da se borimo za Ameriku koju volimo. Čuješ li me Vašingtone?", uzviknuo je on.

Jednodnevni festival "Power to the People" na dve bine, zakazan je za 3. oktobar u Paviljonu Merriweather Post u Kolumbiji, u Merilendu, i biće posvećen "slobodi, pravdi, jednakosti i rokenrolu". Deo prihoda od prodaje karata biće namenjen organizacijama VoteRiders i HeadCount.

"Radi se o moći koju svakodnevna ljudska bića imaju kada se udruže kroz muziku, umetnost, zajednicu i akciju", rekao je Morelo u saopštenju. "Čast nam je što možemo da dovedemo ovu neverovatnu postavu u oblast Vašingtona na dan koji slavi duh aktivizma, kreativnosti i nade", kazao je on.

Na festivalu će, između ostalih, nastupiti i Dropkick Murphys, Jack Black, Serj Tankian, Killer Mike, Taylor Momsen i Linda Lindas.

Springstin odavno kritikuje predsednika Donalda Trampa koji je zauzvrat pozvao na bojkot Springstinovih koncerata, nazivajući ga "totalnim gubitnikom koji širi mržnju".

U sredu je Springstin predvodio publiku u skandiranju "ICE napolje!", ohrabrujući publiku da se njeni glasovi protiv Službe za imigracije i carine čuju sve do Bele kuće.

"Naša demokratija, naš Ustav, naša vladavina prava su upravo sada izazvani kao nikada do sada i to od strane nesmotrenog, rasističkog, nesposobnog, izdajničkog predsednika i njegove administracije - broda budala", rekao je Springstin i zapevao poslednju pesmu večeri, "Chimes of Freedom".

(Beta, 29.05.2026)