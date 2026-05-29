Dačič o slučaju Senjak tvrdi da neće biti zaštićeni, Tepić (SSP) sumnja da se izbegava i rasprava

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je danas kazao na sednici resornog odbora Skupštine Srbije da u "slučaju Senjak" - ubistva u Beogradu koje su umešani policajci, ništa nije sakriveno, niti je bilo ko zaštićen, a neće ni biti, te da je policija, čim je saznala za to, pohapsila sve koji su umešani u taj zločin.

Dačič je na sednici Odbora za odbranu i unutrašanje poslove odbacio zahtev dela opozicije koja traži njegovu ličnu političku odgovornost zbog "slučaja Senjak", te ukazao da je on izabran na izborima, a nije, kako je kazao, "postavljena osoba".

Kazao je da u policiji niko neće biti zaštićen u slučaju izvršenja bilo koga krivilnog dela, te je sada bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić uhapšen zbog "slučaja Senjak" i udaljen iz službe.

"Oni koji brukaju policiju treba da se hapse i da se teraju iz policije, ali niko ne sme da baca ljagu na obične policajce", kazao je on i naveo da je 2025. godine proceuirano 210 policijskih službenika.

Po njegovim rečima, to je najveći broj procesuirnih policajaca tokom jedne godine do sada, dok su, od kada je uspostavljena služba unutrašnje kontrole, sankcionisana 3.394 policajca od kojih je 20 odsto bilo na rukovodećim položajima.

Povodom "slučaja Senjak" je ukazao da u slučajevima ubistva i teških krivičnih dela u vreme vlasti dela sadašnje opozicije niko iz te vlasti nije podneo ostavku zbog toga.

Poslanici stranke Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić je, povodom Dačićevih navoda u vezi slučaja Senjaka i statističkih podataka pitala zašto u izveštaju MUP-a za ovu godinu nije uključen i to što se dogodilo u beogradskom restoranu na Senjaku.

Prema njenim rečima, taj izveštaj je datiran sa 8. majem te zapitala zašto se nije razmatrala u izveštaju još jedna nedelja jer je u medjuvremenu došlo do "slučaja Senjak".

"To izaziva sumnju da se i formalno izbegava rasprava o tom slučlaju", kazala je Tepić.

Tepiić je pitala i da li je tačno da je dan nakon ubistva u restoranu u beogradskom naselju Senjak ručao premiejr Đuro Macut te da li je, kako je kazala on isturen "kao lakša meta" umesto predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića.

Kazala je i da SSP želi i informaciju o tome ko je izdao naredbu Jjedinici za zaštit ličnosti i obezbedjanja objekata da , kako tvrdi, bez pasa, izvrši pregled objekata u kome je bio premijer.

Tešpić je kazala da statistički podacima o hapšenju kriminalaca verovatno tačni te ocenila da do toga dolazi jer se sada kriminalci ne hapse i da se sve zataškava pa je i statistika je sada bolja.

Optužila je "braću Vučić" aludirajući na predsedniak Srbije Aleksdandra Vučića za pvoezanost sa kriminalnim strukturama i u tom konterkstu ukazala da se kriminalci ne hapse.

Pitala je direktora policije Dragana Vasiljeviča , a ipovodm navoda da polcija postupa po nalozima tužilaštva i suda, zašto onda na postupi po nalozima Tužiulaštva za organizovani krimina u vezi istrage u slučaju "nadstršnica".

Na dnevnom redu sednice je pet tačaka, ali ne i ona koju je ranije tražila grupa opozicionih poslanika: "Rasvetljavanje događaja koji su doveli do hapšenja načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića" o čemu je Dačić govorio iznoseći statističke podatke.

Raspravu o "slučaju Senjak" tražilo je pet poslanika, ali pošto je za takav zahatev potrebno da ih bude šest, to nije na dnevnom redu sednice, kazao je ranije predsednik tog skupštinskog odbora Milovan Drecun.

Jedanaest osoba, uključujući Milića i još tri policajca, uhapšeno je u vezi s ubistvom Aleksandra Nešovića u restoranu u beogradskom naselju Senjak. Njegovo telo je nađeno u buretu kraj Jarkovačkog jezera opštini Indjija.

Na dnevnom redu današnje sednice odbora je "razmatranje Informacije o radu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u periodu od oktobra do decembra 2025. kao i o radu MUP - a u periodu od januara do marta 2026.

Članovi odbora treba da razmatraju i "Izveštaj o stanju bezbednosti u Srbiji u od jula do decembra 2025. kao i "Izveštaja o radu Sektora unutrašnje kontrole za 2025."

Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma MUP Srbije i Grčke o uspostavljanju zajedničkih patrola radi zaštite javnog reda u odmaralištima u Srbiji i Grčkoj, takodje je na dnevnom redu sednice.

Sednica Odbora je počela iznošenjem statističkih podataka o krivičnim delima u delu ove i 2025. godine, po kojima se stanje u svim oblastima poboljšalo.

Dačić je kazao da je po analitičkim podacima o izvršenju krivičnih dela, stanje bezbednosti najbolje u proteklih 25 godina, te je poredio podatke o krivičnim delima u 2.001 i 2025. kao i u delu 2026.

Rekao uje da je 2025. godine izvršeno 64.847 krivičnih dela što je, kako je kazao, 47, 6 odsto manje nego 2001.

"Stanje bezbednosti u protekloj godini bilo , po parametrima iznad onih u prvim godinama posle 2.000", rekao je on.

Rekao je , izmedju ostalog da je 2.001. godi8ne bilo zaplenjeno 1,9 tona narkotika a 2025,t tona a u delu 2.26. oko 6.5 tona raznih vrsta droge.