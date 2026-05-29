Generalni sekretar NATO: Bezobzirno ponašanje Rusije je opasnost za sve nas

"Bezobzirno ponašanje Rusije je opasnost za sve nas. Ona nastavlja da cilja civile i civilnu infrastrukturu širom Ukrajine. I sinoć se još jednom pokazalo da implikacije njenog ilegalnog agresorskog rata ne staju na granici", rekao je Rute.

Dodao je da je izrazio solidarnost NATO-a sa Rumunijom i da je rekao rumunskom predsedniku da je NATO "spreman da brani svaki centimetar teritorije saveznika".

"Ruski rat mora da se završi, kao i rusko nepoštovanje bezbednosti civila. Sa naše strane, mi ćemo nastaviti da jačamo naše kapacitete za odvraćanje od napada i odbranu, i nastaviti našu podršku Ukrajini dok se brani od ruske agresije", rekao je Rute.

Sinoć su dve osobe povređene u padu ruskog drona na stambenu zgradu u istočnoj Rumuniji tokom napada Rusije na Ukrajinu.

Dron je ušao u rumunski vazdušni prostor i srušio se na krov zgrade u gradu Galaci, istočno od granica Moldavije i Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rumunije.

Vojska Rumunije podigla je u vazduh dva borbena aviona F-16 i helikopter, a stanovništvu tog pograničnog područja poslato je upozorenje.