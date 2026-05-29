Generalni sekretar NATO: Bezobzirno ponašanje Rusije je opasnost za sve nas

Beta pre 40 minuta

Generalni sekretar NATO Mark Rute osudio je danas ponašanje Rusije u ratu sa Ukrajinom, nakon razgovora sa predsednikom Rumunije Nukošorom Danom o sinoćnjem padu ruskog drona na stambenu zgradu u rumunskom gradu, piše britanski list Gardijan.

"Bezobzirno ponašanje Rusije je opasnost za sve nas. Ona nastavlja da cilja civile i civilnu infrastrukturu širom Ukrajine. I sinoć se još jednom pokazalo da implikacije njenog ilegalnog agresorskog rata ne staju na granici", rekao je Rute.

Dodao je da je izrazio solidarnost NATO-a sa Rumunijom i da je rekao rumunskom predsedniku da je NATO "spreman da brani svaki centimetar teritorije saveznika".

"Ruski rat mora da se završi, kao i rusko nepoštovanje bezbednosti civila. Sa naše strane, mi ćemo nastaviti da jačamo naše kapacitete za odvraćanje od napada i odbranu, i nastaviti našu podršku Ukrajini dok se brani od ruske agresije", rekao je Rute.

Sinoć su dve osobe povređene u padu ruskog drona na stambenu zgradu u istočnoj Rumuniji tokom napada Rusije na Ukrajinu.

Dron je ušao u rumunski vazdušni prostor i srušio se na krov zgrade u gradu Galaci, istočno od granica Moldavije i Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rumunije.

Vojska Rumunije podigla je u vazduh dva borbena aviona F-16 i helikopter, a stanovništvu tog pograničnog područja poslato je upozorenje.

(Beta, 29.05.2026)

Povezane vesti »

Rute: Bezobzirno ponašanje Rusije je opasnost za sve nas

Rute: Bezobzirno ponašanje Rusije je opasnost za sve nas

N1 Info pre 45 minuta
Mark Rute: Bezobzirno ponašanje Rusije je opasno za sve nas

Mark Rute: Bezobzirno ponašanje Rusije je opasno za sve nas

Insajder pre 45 minuta
Meloni: Ruski dron koji je pogodio zgradu u Rumuniji je krajnje ozbiljan čin

Meloni: Ruski dron koji je pogodio zgradu u Rumuniji je krajnje ozbiljan čin

RTV pre 10 minuta
Sandu: Rat u Ukrajini mora da se okonča bez odlaganja, Moldavija jača odbranu

Sandu: Rat u Ukrajini mora da se okonča bez odlaganja, Moldavija jača odbranu

RTV pre 25 minuta
Evropski lideri osudili incident sa ruskim dronom u Rumuniji

Evropski lideri osudili incident sa ruskim dronom u Rumuniji

Danas pre 5 minuta
Generalni sekretar NATO: Bezobzirno ponašanje Rusije je opasnost za sve nas

Generalni sekretar NATO: Bezobzirno ponašanje Rusije je opasnost za sve nas

Serbian News Media pre 40 minuta
"Videla sam eksploziju iz kreveta" Stravična svedočenja ljudi o padu ruskog drona u Rumuniji: Besana noć u Galaću, probudio ih…

"Videla sam eksploziju iz kreveta" Stravična svedočenja ljudi o padu ruskog drona u Rumuniji: Besana noć u Galaću, probudio ih sistem za uzbunu

Blic pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaRusijaGardijanRumunija

Svet, najnovije vesti »

Rute: Bezobzirno ponašanje Rusije je opasnost za sve nas

Rute: Bezobzirno ponašanje Rusije je opasnost za sve nas

N1 Info pre 45 minuta
Mark Rute: Bezobzirno ponašanje Rusije je opasno za sve nas

Mark Rute: Bezobzirno ponašanje Rusije je opasno za sve nas

Insajder pre 45 minuta
Ministar policije kaže da će vratiti u Poljsku odbeglog političara Romanovskog kako bi mu se sudilo

Ministar policije kaže da će vratiti u Poljsku odbeglog političara Romanovskog kako bi mu se sudilo

N1 Info pre 35 minuta
Žena primljena u bolnicu u Rimu nakon kontakta sa obolelima od ebole u Kongu

Žena primljena u bolnicu u Rimu nakon kontakta sa obolelima od ebole u Kongu

Insajder pre 40 minuta
Generalni sekretar NATO: Bezobzirno ponašanje Rusije je opasnost za sve nas

Generalni sekretar NATO: Bezobzirno ponašanje Rusije je opasnost za sve nas

Beta pre 40 minuta