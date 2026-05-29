Macut i MUP: Bezbednost u Srbiji stabilna i pod kontrolom

Bezbednosna situacija u Srbiji je stabilna i pod kontrolom, navelo je rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u razgovoru sa premijerom Đurom Macutom, saopšteno je danas.

Kako se navodi u saopštenju, Macut je u Palati Srbija razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem i direktorom policije Draganom Vasiljevićem o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u zemlji i izazovima sa kojima se suočavaju pripadnici policije.

Macut je zahvalio policiji na angažovanju u očuvanju bezbednosti države i javnog reda i mira i naglasio da ima punu podršku Vlade Srbije kada su u pitanju očuvanje stabilnosti i zaštita građana.

Sastanku, na kojem su analizirani rezultati rada policije u prethodnom periodu, prisustvovali su i rukovodioci organizacionih jedinica u sedištu Direkcije policije.