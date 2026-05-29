N1: Alpak Kapital kupuje medije N1, Nova S, Vijesti i Danas, postignut dogovor sa Junajted grupom

Beta pre 3 sata

 Međunarodna investiciona grupa Alpak Kapital (Alpac Capital) postigla je dogovor sa Junajted grupom (United Group) o kupovini kompanije Adria News Network (ANN), koja okuplja medije N1, Nova S, Vijesti i Danas.

Kako je preneo portal N1, Alpak Kapital je izabran zbog ponude koja garantuje "očuvanje uredničke nezavisnosti i postojećeg modela upravljanja".

"ANN predstavlja važan dodatak našem portfoliju medija u koje ćemo nastaviti da investiramo kako bismo obezbedili rast i razvoj. U Alpac-u verujemo u neutralno i na činjenicama zasnovano, nezavisno novinarstvo, uz stabilno i održivo poslovanje i finansijske rezultate. To nisu prazne reči - to svakodnevno potvrđuje rad naših novinara, kao i priznanja nezavisnih i kredibilnih organizacija na tržištu", navedeno je u saopštenju Alpak Kapitala.

ANN posluje u pet zemalja regiona.

Junajted grup je telekomunikacioni i medijski operater u jugoistočnoj Evropi, u većinskom vlasništvu globalne investicione kompanije BC Partners.

"Ova transakcija predstavlja ostvarenje jasnog cilja koji je Grupa postavila tokom 2025. godine - obezbeđivanje dugoročne nezavisnosti naših informativnih medijskih sredstava. Po zaključenju transakcije, United Group će se u potpunosti fokusirati na stvaranje vrednosti za sve zainteresovane strane kroz svoje telekomunikacione, medijske i tehnološke aktivnosti na evropskim tržištima", navedeno je u saopštenju Junajted grupa.

(Beta, 29.05.2026)

