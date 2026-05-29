Smanjen broj požara u Srbiji na otvorenom prostoru

Beta pre 25 minuta

U Srbiji je od početka godina bilo 5.366 vanrednih događaja koji su uzrokovani požarima na otvorenom, gde je intervenisalo 14.074 vatrogasaca sa više od 5.900 vozila, rečeno je u petak.

Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković je kazao za Radio-televiziju Srbije (RTS) da je prošle godine u istom periodu bilo 5.566 požara.

Naveo je da su požari na otvorenom najčešće izazvani nemarom građana, pogotovo kada je intenzitet vetra pojačan.

"Kada imamo pojačani intenzitet vetra, kao prethodnog dana, dođe do nekog nemara ili nehata građana koji spaljuju travu, nisko rastinje, biljne ostatke, pa i smeće", kazao je.

Istakao je da Zakon o zaštiti od požara predviđa novčane kazne u visini od 10.000 dinara za fizička lica, i od 300.000 do miliona dinara za pravna lica.

"Podsećamo da je zabranjeno koristiti vatru u šumi i do 200 metara od ruba šume, za šta je zaprećna novčana kazna od 10.000 do 50.000 dinara za fizička lica. Biće pojačan inspekcijski nadzor na terenu", naveo Milenković.

Apelovao je da građani budu veoma oprezni i da u ovakvim vremenskim uslovima ne koriste plamen na otvorenom.

(beta/cmg)

(Beta, 29.05.2026)

