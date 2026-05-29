SSP traži poništavanje odluke o strateškom partnerstvu za parcelu Dečjeg odmarališta na Kopaoniku

Beta pre 1 sat

 Narodni poslanik i predsednik Izvršnog odbora Stranka slobode i pravde (SSP) Dalibor Jekić zatražio je danas da predsednik Skupštine grada Kragujevca Ivica Momčilović stavi van snage odluku o strateškom partnerstvu za parcelu Dečjeg odmarališta na Kopaoniku, tvrdeći da nije usvojena potrebnom većinom glasova.

Jekić je u saopštenju naveo da odluka nije dobila zakonski minimum od 44 glasa "za", iako je nakon glasanja saopšteno da ju je podržalo 46 odbornika.

Prema njegovim tvrdnjama, pregled video-snimka sednice pokazuje da pojedini odbornici vladajuće većine, koji su u zapisniku evidentirani kao da su glasali za, nisu podigli ruku niti učestvovali u glasanju.

"Takav podatak u zapisniku predstavlja materijalno netačnu činjenicu. Reč je o fiktivnom broju kojim se direktno falsifikuje stvarno stanje u skupštinskoj sali kako bi se veštački obezbedila većina za donošenje ove odluke", naveo je Jekić.

Dodao je da odluka o strateškom partnerstvu na Kopaoniku "nije zakonito doneta", da nema potreban legitimitet i propisanu većinu, te da je "pravno ništavna".

Jekić je ocenio da bi dalje sprovođenje odluke predstavljalo "ozbiljno pravno nasilje i grubo urušavanje institucionalnog poretka", zbog čega je otvorio i pitanje odgovornosti predsednika Skupštine grada za, kako je naveo, nezakonito sproveden postupak.

(Beta, 29.05.2026)

