SSP traži poništavanje odluke o strateškom partnerstvu za parcelu Dečjeg odmarališta na Kopaoniku
Jekić je u saopštenju naveo da odluka nije dobila zakonski minimum od 44 glasa "za", iako je nakon glasanja saopšteno da ju je podržalo 46 odbornika.
Prema njegovim tvrdnjama, pregled video-snimka sednice pokazuje da pojedini odbornici vladajuće većine, koji su u zapisniku evidentirani kao da su glasali za, nisu podigli ruku niti učestvovali u glasanju.
"Takav podatak u zapisniku predstavlja materijalno netačnu činjenicu. Reč je o fiktivnom broju kojim se direktno falsifikuje stvarno stanje u skupštinskoj sali kako bi se veštački obezbedila većina za donošenje ove odluke", naveo je Jekić.
Dodao je da odluka o strateškom partnerstvu na Kopaoniku "nije zakonito doneta", da nema potreban legitimitet i propisanu većinu, te da je "pravno ništavna".
Jekić je ocenio da bi dalje sprovođenje odluke predstavljalo "ozbiljno pravno nasilje i grubo urušavanje institucionalnog poretka", zbog čega je otvorio i pitanje odgovornosti predsednika Skupštine grada za, kako je naveo, nezakonito sproveden postupak.
(Beta, 29.05.2026)