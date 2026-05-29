VJT: Osumnjičeni u slučaju Senjak tvrde da su ih policajci tukli, zapisnici dostavljeni OJT

Beta pre 52 minuta

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je danas da je nadležnom Osnovnom javnom tužilaštvu (OJT) dostavilo zapisnike o saslušanju četvoro osumnjičenih u istrazi povodom ubistva A.N. u restoranu na Senjaku, nakon što su oni tokom saslušanja izneli tvrdnje da su ih policijski službenici tukli.U odgovoru tužilaštva za Radio-televiziju Srbije, navodi se da su zapisnici prosleđeni zbog sumnje na izvršenje krivičnog dela zlostavljanje i mučenje.

U Višem javnom tužilaštvu nisu se izjašnjavali o osnovanosti navoda osumnjičenih, već su naveli da je predmet u delu koji se odnosi na tvrdnje o policijskom postupanju dostavljen nadležnom OJT na dalje postupanje.

Zbog krivičnog dela teško ubistvo A.N. 12. maja u restoranu "27" i drugih krivičnih dela u vezi sa tim slučajem, tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu istragu protiv 11 osoba, među kojima su i načelnik beogradske policije Veselin Milić, koji je smenjen po hapšenju, kao i još tri policajca, koji su osumnjičeni za prikrivanje dokaza.

Telo A.N. pronađeno je zakopano u buretu u blizini Inđije, a DNK analizom utvrđeno je da se radi o njemu.

(Beta, 29.05.2026)

