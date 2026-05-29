Auto završio na bankini Lančani sudar na Brankovom mostu: Povređen muškarac (35), stvaraju se gužve (video)

Jedno vozilo se od siline udara popelo na bankinu Na mestu nesreće su hitna pomoć i policija, a formiraju se gužve na mostu Muškarac (35) zadobio je povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Brankovom mostu, a u kojoj je učestvovalo više vozila.

Kako "Blic" saznaje saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 8 sati na Brankovom mostu u smeru ka gradu. Prema nezvaničnim informacijama u lančanom sudaru učestvovala su 3 vozila. Na fotografijama sa lica mesta vidi se da se jedno vozilo od siline udara "popelo" na bankinu. Na licu mesta nalazi se ekipa hitne pomoći i policije. Kako saznajemo, povređeni muškarac (35) zadobio je lakše telesne povede. Uviđaj je u toku, a zbog nesreće se stvaraju gužve na ovom delu