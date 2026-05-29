Dačić: Uhapsiti one koji brukaju policiju, ne bacati ljagu na poštene policajce (video)

Ivica Dačić je izjavio da u slučaju 'Senjak' nema zaštićenih i da je policija odmah uhapsila sve osumnjičene.

Naglasio je da ništa nije sakriveno i da svi koji brukaju policiju treba da budu udaljeni iz službe. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas na sednici Odbora skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove povodom slučaja "Senjak" zbog kojeg je uhapšen bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić da nema zaštićenih i da je policija od trenutka kada je dobila saznanja odmah uhapsila sve za koje se sumnjalo da su u tome učestvovali. Dačić je