Dragan iz Valjeva izveo podvig za divljnje: U sedmoj deceniji, samo 20 nakon što je preležao koronu, pokorio najviši vulkanski vrh u aziji! "Pomislih šta me snađe, ali nisam odustao"

Prve ozbiljnije uspone imao je na Rtnju i Triglavu, a najveći izazov bio mu je uspon na Damavand u Iranu 20 dana nakon preležane korone.

Pantelić smatra da je suština u savladavanju straha i promoviše planinarenje među mladima kroz društvo "Magleš", organizujući redovne ture za decu i odrasle. Za deset godina planinarenja Valjevac Dragan Pantelić prevalio je put od 1.565 do 5.671 metra nadmorske visine. U okvirima planinarenja ove brojke su uobičajene. Ali, ne kad je u pitanju Pantelić, koji je karijeru planinara počeo tek sa 54 godine, na najviši ugašeni vulkan Azije se popeo u sedmoj deceniji